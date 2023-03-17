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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ ЗАЯВИЛИ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОНАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСОРГАНОВ И БИЗНЕСА


13:50 17.03.2023

Нужна донастройка системы взаимодействия госорганов и бизнеса. Об этом заявил 16 марта 2023 года министр экономики Александр Червяков в ходе встречи по вопросам вовлечения малого и среднего предпринимательства в кооперационные цепочки с крупными государственными предприятиями.

«Внешняя неопределенность во многом влияет на настроения делового сообщества внутри страны. Мы видим, что бизнес демонстрирует меньшую склонность к рискам и порой «замораживает» перспективные идеи. Даже несмотря на то, что открываются новые ниши на рынках», - сказал Александр Червяков, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

По его словам, поставлена задача более активно вовлекать субъекты МСП в производственную кооперацию. Для ее решения необходимо выполнить по меньшей мере два условия.

«Первое. Осуществить «перезагрузку» системы общественно-консультативных советов по развитию предпринимательства при госорганах. На этих площадках должны обсуждаться и генерироваться предложения по всем вопросам, волнующим деловое сообщество.

Второе. Продолжить работу по созданию благоприятной институциональной среды. Ключевые аспекты – это стабильность законодательства, снижение административной и контрольной нагрузки, а также коммерческих рисков субъектов МСП», - подчеркнул министр.

Участниками мероприятия был проведен системный анализ настроений бизнеса в текущих условиях. На основе изученных тенденций определены основные направления совместной работы по выработке мер по стимулированию деловой активности.

По итогам встречи принято решение обсудить предложенный комплекс мер с представителями бизнес-союзов.

Во встрече принимали участие заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич, директор Департамента по предпринимательству Ольга Русинович, директор Института экономики НАН Беларуси Денис Муха, заместитель директора Белорусского института стратегических исследований Виталий Пунченко, директор НИЭИ Минэкономики Наталья Берченко, генеральный директор Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей Петр Арушаньянц и другие.
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