Церемония награждения победителей конкурса «Премия HR-бренд 2022» состоялась в Минске 15 марта.

«Премия HR-бренд» вручается в Беларуси с 2014 года, за эти годы она стала одним из самых престижных конкурсов в сфере управления персоналом. Благодаря «Премии» лучшие HR-проекты и номинанты получают известность в профессиональном кругу и становятся примерами актуальных практик. В то же время эксперты из отрасли получают возможность обмена опытом, а вся HR-сфера как функция, напрямую влияющая на эффективность бизнеса, — развитие и уважение.

В 2022 году в конкурсе состязались 25 компаний, представившие 30 проектов в шести основных номинация и двух специальных номинациях, учрежденных партнерами конкурса.

Победителями конкурса «Премия HR-бренд 2022» в номинации «Инициатива» (проект или план проекта, созданный по инициативе и при участии сотрудников компании) стали:

награда I степени: «Приорбанк» ОАО за проект «IT-академия Приорбанка»;

награда II степени: ОДО «АСТОТРЕЙДИНГ» за проект «Сотрудники амбассадоры HR-бренда»;

награда III степени: ЧТУП «БУРШТАТ» за проект «Инициатива».

В номинации «Команда» (проект по формированию и функционированию команды для реализации целей и задач компании, например, проектная команда, HR-команда, антикризисная команда, команда менеджеров, т. д.) победителями стали:

награда I степени: ООО «Франдеса» за проект «История успеха»;

награда II степени: ООО «Ю-КЛИНИК» за проект «Команда Ю-клиник»;

награда III степени: ООО «Программные решения плюс» за проект HR_supArt.

В номинации «Мега проект» (проект, объединяющий несколько HR-функций и интегрирующий их в деятельность компании, например, оценка персонала + обучение + кадровый резерв; проекты по корпоративной культуре, т.д.) победителями стали:

награда I степени: ОАО «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ» за проект «Набирая обороты»;

награда II степени: ООО «Белинвестторг» (1AK-GROUP) за проект «Цифровизация обучения сотрудников коммерческой группы»;

награда III степени: ООО «Еврозапчасть» (АРМТЕК) за проект «Система отбора, подготовки, оценки и развития руководителей – как конкурентное преимущество Компании».

В номинации «Новый подход» (проекты, связанные с внедрением новых технологий в организацию работы персонала, например, онлайн или гибридный формат работы, автоматизация, обучение, охрана труда, т.д.) победителями стаи:

награда I степени: Унитарное предприятие по оказанию услуг «А1» (А1) за проект «A1 Rozumer. Level up. Школа digital-технологий»;

награда II степени: ЗАО «МТБанк» за проект «MTSpace Mobile. Корпоративное мобильное приложение»;

награда III степени: ИООО «Газпромнефть-Белнефтепродукт» за проект «Современные технологии или VR-помощник в определении психофизиологических способностей сотрудников»;

награда III степени: ООО «АйДиЭф Технолоджи» за проект Laboratory 2.0.

В номинации «Результат» (HR-проект, демонстрирующий максимально значимый результат для компании) победителями стали:

награда I степени: ЗАО «МТБанк» за проект «Амбассадоры HR-бренда»;

награда II степени: СООО «Галерея Концепт» (отель «DoubleTree by Hilton Минск») за проект «CARE КОМИТЕТ»;

награда III степени: ООО «Артокс Медиа» (рекламное Digital-агентство AMDG) за проект «Корпоративный университет AMDG».

В номинации «Событие» (рассматриваются HR-проекты по организации ключевых, «знаковых» мероприятий: корпоративные конференции, волонтерские мероприятия, корпоративы и акции, т. д.) победителями стали:

награда I степени: ООО «СТАТУСКВО» (Betera) за проект «Корпоративное волонтерство»;

награда II степени: Унитарное предприятие по оказанию услуг «А1» (А1) за проект LETO A1;

награда III степени: ЗАО «ПАТИО» (5 Элемент) за проект «KICK-OFF МEETING - ВМЕСТЕ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН».

Специальная номинация от rabota.by:

Победитель: ООО «ФРЕШПАК СОЛЮШЕНС» с проектом «Организационная структура компании (диагностика и управление)».

Специальная номинация «Цифровизация корпоративного обучения». Учреждена EdTech-партнером Lerna Corp:

победитель: ООО «Белинвестторг» (1AK-GROUP) с проектом «Цифровизация обучения сотрудников коммерческой группы».

Специальная номинация «Внимание и забота». Учреждена Заботливым партнером ЮНИСЕФ:

победитель: Учебный центр «Образовательные технологии» (Streamline) с проектом «Family-Friendly Policies. Реализация социальных проектов компаний».