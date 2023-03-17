ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.03.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БРЕСТСКУЮ ОБЛАСТЬ РАСКРИТИКОВАЛИ ЗА НЕЭФФЕКТИВНУЮ РАБОТУ ПО ЗАГОТОВКЕ ЛЕСОСЕМЕННОГО СЫРЬЯ


13:28 17.03.2023

Министр лесного хозяйства Александр Кулик во время посещения Ивацевичского лесхоза раскритиковал Брестскую область за неэффективную работу по заготовке лесосеменного сырья.

Как сообщает Telegram-канал Минлесхоза, речь идет о малом проценте получения семян с улучшенными свойствами. Всего 45% от общего объема, тогда как в Гродненском ГПЛХО он составляет 85%.

Что касается Ивацевичского лесхоза, то здесь создан 5-летний запас семян – этого вполне достаточно для собственных нужд. Излишки пытались реализовать на торгах, однако покупателей не нашлось.

На этом фоне в учреждении продолжили собирать шишки с обычных насаждений. На что министр лесного хозяйства задал резонный вопрос: для чего?

«Нужно исключить бездумный подход к работе», - потребовал от руководства учреждения глава отрасли.

Ивацевичскому лесхозу предстоит серьезно поработать и над расширением объемов выращивания посадочного материала. Сегодня есть спрос как внутри страны, так и на экспорт. В продолжении уже состоявшегося ранее в лесхозе совещания Александр Кулик призвал эффективно использовать каждый клочок земли.

Из плюсов глава отрасли отметил начало «посевной кампании» в лесхозе: сейчас активно идет процесс высева семян.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.03.2023
валюта курс
EUR 3.0247
USD 2.8487
RUB 3.7511
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.03.2023
валюта курс +/-
EUR 3.0516 +0.0016
USD 2.8513 +0.0026
RUB 3.7472 -0.0039
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0250 3.0290
USD 2.8420 2.8480
RUB 2.8000 3.7600
подробнее

Конвертация в банках
на 17.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0626 1.0660
EUR/RUB 80.0000 106.1000
USD/RUB 75.5000 99.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте