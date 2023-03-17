Министр лесного хозяйства Александр Кулик во время посещения Ивацевичского лесхоза раскритиковал Брестскую область за неэффективную работу по заготовке лесосеменного сырья.

Как сообщает Telegram-канал Минлесхоза, речь идет о малом проценте получения семян с улучшенными свойствами. Всего 45% от общего объема, тогда как в Гродненском ГПЛХО он составляет 85%.

Что касается Ивацевичского лесхоза, то здесь создан 5-летний запас семян – этого вполне достаточно для собственных нужд. Излишки пытались реализовать на торгах, однако покупателей не нашлось.

На этом фоне в учреждении продолжили собирать шишки с обычных насаждений. На что министр лесного хозяйства задал резонный вопрос: для чего?

«Нужно исключить бездумный подход к работе», - потребовал от руководства учреждения глава отрасли.

Ивацевичскому лесхозу предстоит серьезно поработать и над расширением объемов выращивания посадочного материала. Сегодня есть спрос как внутри страны, так и на экспорт. В продолжении уже состоявшегося ранее в лесхозе совещания Александр Кулик призвал эффективно использовать каждый клочок земли.

Из плюсов глава отрасли отметил начало «посевной кампании» в лесхозе: сейчас активно идет процесс высева семян.