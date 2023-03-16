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ЭКОНОМИКА РБ


ХОЛДИНГ "ПЛАНАР" В 2022 ГОДУ НАРАСТИЛ ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА НА 70%


13:03 17.03.2023

Холдинг "Планар" в 2022 году нарастил объемы экспорта на 70%.

По итогам работы в 2022 году объем выручки от реализации продукции составил около Br57,5 млн (на 21% выше уровня 2021-го). Чистая прибыль достигла почти Br26,4 млн (при задании Br12,2 млн). Рентабельность продаж составила почти 13%.

Особое внимание на предприятии уделяют производству фотошаблонов, без которых невозможно сделать ни одну микросхему. Продукция самого высокого качества по мировым стандартам. Например, предприятие делает в этом направлении семь видов основного оборудования, и по каждому у него от одного до пяти конкурентов из стран Евросоюза, США, Японии.

Уровень локализации в холдинге находится в пределах 60-80%.

"У нас свое производство оптическое полностью, обработка камня и точная механика тоже свои", - пояснил генеральный директор "Планара" Сергей Аваков.

Еще одно направление для дальнейшего развития - выпуск полупроводниковых пластин. Ведется работа над обновлением производственной базы в кооперации с партнерами. Важно не просто произвести ту или иную продукцию, но сделать ее максимально компактной и эффективной. Счет здесь идет на нанометры, от которых зависит как производительность, так и конечная стоимость продукции.
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