Сегодня на совместном семинаре представители организаций Минсвязи и Минобразования Беларуси обсуждают концепцию «умных городов».

О реализации проекта «Умные города Беларуси» рассказал министр связи и информатизации Константин Шульган: «Умный город» – это проект, не имеющий границ. На сегодня «умные технологии» внедряются практически во всех направлениях, областях и сферах. Подход создания «умного города» – это рассмотрение того, что уже создано, практическое применение этих наработок и анализ того, что необходимо доработать. Для внедрения инноваций нужны квалифицированные кадры, поэтому проведение совместного семинара с Минобразования актуально как никогда».

Подготовка новых кадров, анализ существующих проектов, их ввод в эксплуатацию, разработка новых проектов – та работа, которая сейчас активно проводится.

«Проект будущего» «Умные города Беларуси» призван стать драйвером экономического и технологического роста регионов. Высокий уровень развития ИТ-инфраструктуры и технологий, которым отличается Беларусь, должен стать фундаментом регионального развития.