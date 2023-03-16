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ЭКОНОМИКА РБ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОЧТИ 81% БЮДЖЕТА МИНСКА
12:32 17.03.2023
Негосударственный сектор экономики лидирует в структуре поступлений по категориям плательщиков Минска по состоянию на 1 марта 2023 года с долей 80,8%, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 75,2%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, на организации государственного сектора приходится 19,2% всех поступлений, на индивидуальных предпринимателей – 3,8%, на физических лиц – 1,8%.
На 1 марта 2023 года в Минске осуществляют деятельность 134,6 тыс. субъектов хозяйствования. В составе хозяйствующих субъектов 61,2 тыс. организаций и 73,4 тыс. индивидуальных предпринимателей. Плательщиками налогов (сборов) также являются 1025,1 тыс. физических лиц.
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