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ЭКОНОМИКА РБ


НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОЧТИ 81% БЮДЖЕТА МИНСКА


12:32 17.03.2023

Негосударственный сектор экономики лидирует в структуре поступлений по категориям плательщиков Минска по состоянию на 1 марта 2023 года с долей 80,8%, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 75,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, на организации государственного сектора приходится 19,2% всех поступлений, на индивидуальных предпринимателей – 3,8%, на физических лиц – 1,8%.

На 1 марта 2023 года в Минске осуществляют деятельность 134,6 тыс. субъектов хозяйствования. В составе хозяйствующих субъектов 61,2 тыс. организаций и 73,4 тыс. индивидуальных предпринимателей. Плательщиками налогов (сборов) также являются 1025,1 тыс. физических лиц.
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