|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.03.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ В 2023 ГОДУ МОЖЕТ СОСТАВИТЬ БОЛЕЕ 40% ОТ ОБЩЕГО ВВОДА ЖИЛЬЯ ПО БЕЛАРУСИ
12:09 17.03.2023
Индивидуальное строительство жилья в этом году может составить более 40% от общего ввода жилья по стране. Об этом сказал первый заместитель министра архитектуры и строительства Олег Швец во время посещения торговой площадки "Лесной домик" в Минске.
В 2022 году в целом по Беларуси было построено 4,2 млн кв. м жилья.
"Из этого объема около 1,78 млн кв. м составляет индивидуальное жилье. В этом году мы планируем ввести по Беларуси 4,3 млн кв. м. Прогнозируем, что спрос на индивидуальное жилье будет около 1,8 млн кв. м, то есть 40-50% от общего ввода по республике. Если такие программы, как кредитование строительства деревянных домов, будут разворачиваться, то спрос на индивидуальное строительство будет расти", - рассказал Олег Швец.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.03.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 16.03.2023
Курсы в банках
на 17.03.2023
Конвертация в банках
на 17.03.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте