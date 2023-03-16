Индивидуальное строительство жилья в этом году может составить более 40% от общего ввода жилья по стране. Об этом сказал первый заместитель министра архитектуры и строительства Олег Швец во время посещения торговой площадки "Лесной домик" в Минске.

В 2022 году в целом по Беларуси было построено 4,2 млн кв. м жилья.

"Из этого объема около 1,78 млн кв. м составляет индивидуальное жилье. В этом году мы планируем ввести по Беларуси 4,3 млн кв. м. Прогнозируем, что спрос на индивидуальное жилье будет около 1,8 млн кв. м, то есть 40-50% от общего ввода по республике. Если такие программы, как кредитование строительства деревянных домов, будут разворачиваться, то спрос на индивидуальное строительство будет расти", - рассказал Олег Швец.