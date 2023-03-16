Потребительские цены в Витебской области в феврале 2023 г. по сравнению с январем выросли на 0,8%, с декабрем 2022 г. - на 1,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за февраль 2023 года потребительские цены увеличились по сравнению с февралем 2022 года на 10,7%. В январе-феврале 2023 года рост цен составил 10,8% к уровню января-февраля 2022 года.

Продовольственные товары в феврале 2023 г. по сравнению с январем подорожали на 1,4%, с декабрем 2022 г. - на 2,2%. Годовой рост цен в феврале 2023 года составил 11,8%. За январь-февраль 2023 года цены на продтовары выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,7%.

Цены на непродовольственные товары в феврале по сравнению с январем не изменились, с начала года подросли на 0,3%. За февраль 2023 года цены выросли на 9,1% к уровню февраля 2022 года. В январе-феврале текущего года непродовольственные товары подорожали по сравнению с январем-февралем 2022 года на 9,6%.

Цены на услуги в феврале 2023 г. по сравнению с январем увеличились на 2,5%, с декабрем 2022 г. – на 3,2%. За февраль текущего года цены на услуги увеличились к февралю 2022 года на 6,8%. В январе-феврале 2023 года к уровню января-февраля 2022 года услуги подорожали на 7,6%.