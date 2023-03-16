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ЭКОНОМИКА РБ


ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МИНПРОМА В 2023 ГОДУ ГЛАВНОЙ ЦЕЛЬЮ СТАНЕТ УКРЕПЛЕНИЕ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ - МИНИСТР


11:53 17.03.2023

В 2023 году главной целью для предприятий системы Министерства промышленности Беларуси станет укрепление динамики развития отрасли. Об этом заявил министр промышленности Александр Рогожник, комментируя итоги работы предприятий в текущем году.

«Прошедший год для нашей промышленности стал очень насыщенным и во многом показательным: несмотря на все сложности, предприятия продемонстрировали неплохие результаты и устойчивость. Поэтому в 2023 году главной целью для предприятий системы Министерства промышленности Беларуси станет укрепление динамики развития отрасли и переход к новому этапу развития промышленности. То есть наши промышленные предприятия после периода введения беспрецедентных санкций и ухода зарубежных поставщиков завершат в ближайшей перспективе процесс перестройки и формирования так называемого импортозамещённого облика белорусской промышленности», – подчеркнул Александр Рогожник, которого цитирует пресс-служба Минпрома.

По его словам, на 2023-2025 годы конструкторские и технологические службы предприятий определили около 1 тыс. мероприятий по замещению импортных изделий с экономическим эффектом около 400 млн долларов.

В целом, по оценке руководителя ведомства, в начале текущего года система Министерства промышленности показывает высокие результаты: объем промышленного производства за январь-февраль составил около 4,3 млрд рублей, темп роста в сопоставимых ценах – 108%. Рентабельность продаж в промышленности по Минпрому за январь составила 8,5%. Обеспечивается прибыльная работа отрасли.

Сальдо внешней торговли товарами Минпрома за январь 2023 года сложилось положительным в размере 231,4 млн долларов. Темп роста экспорта товаров организаций Минпрома за январь превысил 110%. Увеличен экспорт в страны СНГ (темп роста экспорта 144,2%), в том числе в Российскую Федерацию (160,2%), в Казахстан (165%), в Узбекистан (229,1%), в Таджикистан (107,7%). Также наблюдается рост поставок в Азию (в 1,4 раза).
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