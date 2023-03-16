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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ МИНСК СОБРАЛ БОЛЕЕ 2,7 МЛРД РУБЛЕЙ НАЛОГОВ
10:59 17.03.2023
За январь-февраль 2023 года Минск собрал 2781,2 млн рублей платежей, контролируемых налоговыми органами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, в структуре доходов консолидированного бюджета 64,7% (1800,0 млн рублей) составляют доходы республиканского бюджета и 35,3% (981,2 млн рублей) – местного.
Значительная часть доходов бюджета (52,3% в общем объеме поступлений) сформирована платежами по налогу на добавленную стоимость.
Объемы поступлений по подоходному налогу составили 22,0%, по акцизам – 8,2%, налогу на доходы – 3,8%, налогу при упрощенной системе налогообложения – 2,9%, земельному налогу – 1,9%.
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