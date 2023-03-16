С начала недели скопление легкового транспорта на въезд в страны ЕС увеличилось на 41%, грузового — на 25%. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«По состоянию на 10:00 наиболее загруженный маршрут в ЕС проходит через польский пункт пропуска «Кукурыки» («Козловичи»). За сутки сопредельная сторона оформила всего 40% фур от нормы», - говорится в сообщении.

Задержки в оформлении большегрузов также сохраняются в литовских пунктах пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог»), «Лаворишкес» («Котловка») и «Райгардас» («Привалка»).

Наибольшее количество легкового транспорта фиксируется перед пунктом пропуска «Тересполь» («Брест»). Сопредельная сторона за сутки оформила 39% авто.