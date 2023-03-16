В Витебской области зарегистрировано 29 983 субъекта малого и среднего предпринимательства, из которых 7526 организаций и 22457 индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, поступления в бюджет от данной категории плательщиков составили 108,4 млн рублей, что в действующих ценах на 5,3 млн рублей больше соответствующего периода прошлого года.

При этом по предприятиям малого и среднего бизнеса платежи в бюджет составили 89,5 млн рублей, по индивидуальным предпринимателям - 18,9 млн рублей.

Доля поступлений от этой категории плательщиков в общем объеме платежей Витебской области составила 23,7%.