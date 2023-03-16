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ЭКОНОМИКА РБ
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ УВЕЛИЧИЛ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ
10:36 17.03.2023
В Витебской области зарегистрировано 29 983 субъекта малого и среднего предпринимательства, из которых 7526 организаций и 22457 индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, поступления в бюджет от данной категории плательщиков составили 108,4 млн рублей, что в действующих ценах на 5,3 млн рублей больше соответствующего периода прошлого года.
При этом по предприятиям малого и среднего бизнеса платежи в бюджет составили 89,5 млн рублей, по индивидуальным предпринимателям - 18,9 млн рублей.
Доля поступлений от этой категории плательщиков в общем объеме платежей Витебской области составила 23,7%.
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