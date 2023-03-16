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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ НАЧАЛАСЬ ПОДКОРМКА ОЗИМЫХ КУЛЬТУР


09:57 17.03.2023

Подкормка озимых культур минеральными удобрениями началась в сельскохозяйственных организациях страны.

Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, предстоит подкормить полтора миллиона гектаров зерновых культур. На сегодня работа выполнена на одном проценте площадей. Больше всего в Брестской области - на 10 тысячах гектаров. В Гомельской и Гродненской подкормлено примерно по 2 тысячи гектаров. Остальные регионы еще не приступали.

Также ведется подкормка озимых крестоцветных культур, которую предстоит провести на 445 тысячах гектаров. Удобрения уже внесены на 17 тысячах гектаров озимого рапса.
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