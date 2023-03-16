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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕМЬЕР БЕЛАРУСИ ПОРУЧИЛ ПРОРАБОТАТЬ ВОПРОС О КРЕДИТОВАНИИ НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ ПОКУПКИ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ
09:41 17.03.2023
Премьер-министр Роман Головченко во время посещения торговой площадки "Лесной домик" в Минске поручил проработать вопрос о кредитовании населения для покупки деревянных домов.
Каждая область представила свой вариант срубов на площадке, которая разместилась в столице по адресу Логойский тракт, 52. Глава правительства оценил образцы и поставил задачи для отрасли.
"Первый шаг сделан. Теперь надо выполнить несколько основных задач. Первое - развить эту торговую площадку и укомплектовать ее специалистами смежных областей, чтобы производить не только срубы, но и выполнять полное возведение домов с фундаментом, отделкой, - сказал Роман Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства. - Занятых людей много и не у всех людей есть время ездить и искать фундамент. А с таким форматом работы будет все и сразу".
Во-вторых, отметил глава правительства, необходимо построить улицу под проживание в селе для специалистов, которые работают в сельхозорганизациях. Третья задача - сделать кредитный продукт для населения, чтобы покупка деревянных домов была привлекательной и преференциальной.
Премьер-министр также поручил изучить экспортный потенциал деревянного домостроения.
Роман Головченко сказал, что посетит торговую площадку еще раз в мае.
"И чтобы торговля шла как горячие пирожки", - напутствовал он.
Сруб дома на торговой площадке будет стоить от Br55 тыс. до Br100 тыс. А вот, к примеру, банекомплект сруба со сборкой от Новогрудского лесхоза обойдется в чуть более Br19 тыс., беседка из профилированного бруса производства Ивьевского лесхоза - Br3996.
Сейчас в Беларуси работают восемь фирменных магазинов Минлесхоза. В ближайшие две недели такая площадка откроется в Смолевичах. До 1 июля будет открыто еще семь точек.
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