Премьер-министр Роман Головченко во время посещения торговой площадки "Лесной домик" в Минске поручил проработать вопрос о кредитовании населения для покупки деревянных домов.

Каждая область представила свой вариант срубов на площадке, которая разместилась в столице по адресу Логойский тракт, 52. Глава правительства оценил образцы и поставил задачи для отрасли.

"Первый шаг сделан. Теперь надо выполнить несколько основных задач. Первое - развить эту торговую площадку и укомплектовать ее специалистами смежных областей, чтобы производить не только срубы, но и выполнять полное возведение домов с фундаментом, отделкой, - сказал Роман Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства. - Занятых людей много и не у всех людей есть время ездить и искать фундамент. А с таким форматом работы будет все и сразу".

Во-вторых, отметил глава правительства, необходимо построить улицу под проживание в селе для специалистов, которые работают в сельхозорганизациях. Третья задача - сделать кредитный продукт для населения, чтобы покупка деревянных домов была привлекательной и преференциальной.

Премьер-министр также поручил изучить экспортный потенциал деревянного домостроения.

Роман Головченко сказал, что посетит торговую площадку еще раз в мае.

"И чтобы торговля шла как горячие пирожки", - напутствовал он.

Сруб дома на торговой площадке будет стоить от Br55 тыс. до Br100 тыс. А вот, к примеру, банекомплект сруба со сборкой от Новогрудского лесхоза обойдется в чуть более Br19 тыс., беседка из профилированного бруса производства Ивьевского лесхоза - Br3996.

Сейчас в Беларуси работают восемь фирменных магазинов Минлесхоза. В ближайшие две недели такая площадка откроется в Смолевичах. До 1 июля будет открыто еще семь точек.