В январе-феврале 2023 года в Беларуси объем промышленного производства в текущих ценах составил 28,3 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 98,2% к уровню января-февраля года.

Как сообщает Национальный статкомитет, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 1,6%, в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 0,9%.

При этом в обрабатывающей промышленности объем производства снизился на 1,5%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 4,4%.