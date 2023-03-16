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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПРОМПРОИЗВОДСТВО ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ СНИЗИЛОСЬ НА 1,8%
09:28 17.03.2023
В январе-феврале 2023 года в Беларуси объем промышленного производства в текущих ценах составил 28,3 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 98,2% к уровню января-февраля года.
Как сообщает Национальный статкомитет, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 1,6%, в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 0,9%.
При этом в обрабатывающей промышленности объем производства снизился на 1,5%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 4,4%.
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