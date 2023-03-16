ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-Холдинг» приступило к исследовательскому этапу испытаний 90-тонного самосвала БЕЛАЗ-7558Е, работающего на аккумуляторных батареях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, этот этап пройдет на полигоне предприятия в Жодино. Специалисты продолжат изучать работу инновационного самосвала, в том числе протестируют систему термостатирования тяговых батарей и проверят возможности АКБ по поддержанию оптимальной температуры при различных условиях окружающей среды.

Качественная работа системы термостатирования позволит значительно увеличить срок службы аккумуляторов и сделает эксплуатацию «зеленого» самосвала еще более надежной и экономически выгодной.

Эксплуатационные испытания аккумуляторного БЕЛАЗа пройдут в условиях полигона на месторождении «Ситницкое» в Микашевичах (Брестская область, Беларусь).