Четыре станции обезжелезивания планируют построить в Ветковском районе в 2023 году. Об этом сообщил генеральный директор государственного объединения "Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области" Дмитрий Згурский.

"В Ветковском районе на этот год предусматривается строительство четырех станций обезжелезивания. Качественную питьевую воду получат порядка 2800 человек", - отметил гендиректор.

Планируется, что станции обезжелезивания появятся в Столбуне, Малых Немках, Неглюбке, Хальче.

Также в районе предстоит провести серьезную модернизацию трех теплоисточников. Это котельная "Северная", котельные в урочище Шубино и школе № 2 райцентра.

"Надо оперативно разработать проектно-сметную документацию и выполнить все работы", - сказал Дмитрий Згурский.