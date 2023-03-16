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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИОСТАНОВЛЕНА РАБОТА ЧАСТНОГО МАГАЗИНА В ШКЛОВСКОМ РАЙОНЕ
18:08 16.03.2023
За грубые нарушения приостановлена работа торгового объекта в д. Княжицы Шкловского района.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, в ходе мониторинга в магазине, принадлежащем индивидуальному предпринимателю, установлены факты реализации овощей, макаронных изделий, рыбных консервов по завышенным ценам. К примеру, цена на свеклу была завышена в 2 раза, на картофель – в 1,8 раза.
Кроме того, в магазине отсутствовали ценники более чем на 40 наименований товаров. Выявлены факты реализации товаров без маркировки и необходимой для покупателей информации, несоблюдение ассортиментного перечня более чем по 30 наименованиям товаров.
По предписанию КГК Могилевской области деятельность торгового объекта приостановлена.
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