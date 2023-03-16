За грубые нарушения приостановлена работа торгового объекта в д. Княжицы Шкловского района.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, в ходе мониторинга в магазине, принадлежащем индивидуальному предпринимателю, установлены факты реализации овощей, макаронных изделий, рыбных консервов по завышенным ценам. К примеру, цена на свеклу была завышена в 2 раза, на картофель – в 1,8 раза.

Кроме того, в магазине отсутствовали ценники более чем на 40 наименований товаров. Выявлены факты реализации товаров без маркировки и необходимой для покупателей информации, несоблюдение ассортиментного перечня более чем по 30 наименованиям товаров.

По предписанию КГК Могилевской области деятельность торгового объекта приостановлена.