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ЭКОНОМИКА РБ
ЭЛЕКТРОННАЯ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ ПРОЙДЕТ 22 МАРТА В МОГИЛЕВЕ
18:00 16.03.2023
Электронная ярмарка вакансий пройдет в Могилеве 22 марта. Об этом сообщили в управлении по труду, занятости и социальной защите горисполкома.
Мероприятие будет организовано с 10:00 до 12:00 на сайте e-vacancy.by. Площадка предоставит возможность активного диалога в режиме онлайн с нанимателями Могилева. Каждый из соискателей сможет задать уточняющие вопросы, предоставить резюме для поиска работы.
Доступ к вакансиям сохранится и после окончания электронной ярмарки: они будут автоматически перенесены в базу данных на портале службы занятости.
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