Электронная ярмарка вакансий пройдет в Могилеве 22 марта. Об этом сообщили в управлении по труду, занятости и социальной защите горисполкома.

Мероприятие будет организовано с 10:00 до 12:00 на сайте e-vacancy.by. Площадка предоставит возможность активного диалога в режиме онлайн с нанимателями Могилева. Каждый из соискателей сможет задать уточняющие вопросы, предоставить резюме для поиска работы.

Доступ к вакансиям сохранится и после окончания электронной ярмарки: они будут автоматически перенесены в базу данных на портале службы занятости.