Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) прокомментировало ценовую ситуацию на потребительском рынке в феврале 2023 года.

Как сообщает ведомство, за прошедшие семь месяцев годовая инфляция замедлилась на 6,4% и в феврале 2023 г. составила 11,7%. По отношению к январю 2023 г. прирост индекса потребительских цен (ИПЦ) сложился на уровне 1,3%, к декабрю 2022 г. – 2%.

В феврале 2023 г. месячная инфляция сложилась в рамках среднего значения, зафиксированного в Беларуси за последние десять лет (с 2013 по 2022 год): в феврале инфляция, как правило, составляла от 0,5% до 2,9% за месяц (в среднем за прошедшие десять лет – 1,5%).

В отчетном месяце продолжилось замедление по сравнению с предыдущим месяцем базовой инфляции в годовом выражении (на 0,5 процентного пункта до 12,5%), а также постоянно регулируемых цен (тарифов) (на 0,6 процентного пункта до 9,6%). Некоторое давление на годовую инфляцию оказало удорожание товаров сегмента плодоовощной продукции преимущественно импортируемых (на 7,8% процента за прошедшие 12 месяцев).

Замедлению годовой инфляции продолжает способствовать ценовое регулирование на внутреннем рынке, сокращение годового ИПЦ в Российской Федерации – основном торговом партнере, укрепление белорусского рубля к российскому, а также снижение цен на сырьевые товары на мировых рынках.

В феврале 2023 г. годовой прирост цен производителей сельскохозяйственной продукции, по оценке, замедлился порядка 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 19,6%, производителей потребительских товаров – на 1,3% до 11,4%.

В феврале текущего года. основное влияние на месячную инфляцию (около 60% от всего прироста ИПЦ) оказало три фактора: удорожание преимущественно импортных овощей и фруктов, увеличение цен на подакцизные товары, а также плановое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Фрукты за февраль подорожали на 3,6%, овощи – на 10,6%.

За февраль отдельные товары, закладываемые в стабилизационные фонды (яблоки и так называемые овощи «борщевого набора» – картофель, лук, свекла, морковь, капуста), сезонно подорожали (кроме капусты). При этом средние цены на них (за исключением яблок и лука репчатого) в отчетном месяце сложились ниже уровня февраля предыдущего года от 20,8% до 52,9%.

В феврале, как правило, значительный объем фруктов и овощей импортируется в страну.

Снижению месячной инфляции способствовало удешевление мяса и мясопродуктов (на 0,3%), масел и жиров (на 0,3%), товаров бакалейной группы (чая, кофе, муки пшеничной, круп и бобовых (за исключением хлопьев овсяных) и некоторых непродовольственных товаров (тканей, одежды, обуви, бытовых электротоваров, телевизоров, строительных материалов, парфюмерно-косметических товаров). Удешевление данных товаров суммарно обусловило около 0,1 процентного пункта снижения ИПЦ.

В сфере постоянно регулируемого ценообразования в феврале 2023 г. по отношению к предыдущему месяцу планово повышены тарифы на жилищно-коммунальные услуги (на 6,6%), отмечается увеличение цен на табачные изделия (на 0,6%) и водку (на 7,4%). При этом цены на лекарственные препараты за месяц увеличились на 0,6%. Остальные постоянно регулируемые цены (тарифы) не повышались.