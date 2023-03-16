Органами финансовых расследований Комитета госконтроля пресечена незаконная деятельность должностных лиц частного коммерческого предприятия Гомеля, связанная с уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, коммерсанты разработали схему по уходу от уплаты налогов, которая позволила им жить «на широкую ногу», обеспечить себя элитным жильем и дорогостоящими автомобилями премиум класса за счет средств, получаемых от государственного предприятия.

Установлено, что коммерческое общество выполняло на крупном промышленном предприятии комплекс работ гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков, а также работ по ремонту резервуаров. Для их выполнения использовалась принадлежащая коммерческой компании различная спецтехника.

При этом для незаконной минимизации уплаты налогов должностные лица коммерческого общества организовали заключение фиктивных договоров аренды техники с подконтрольными индивидуальными предпринимателями, применяющими упрощенную систему налогообложения. В качестве индивидуальных предпринимателей были зарегистрированы бывший учредитель общества и его родственники, которым по номинальным договорам частично была передана спецтехника общества. Это позволило коммерсантам занижать суммы налогов.

Впоследствии деньги, поступавшие за аренду техники, через расчетные счета этих же предпринимателей обналичивалась и использовались для личных целей участников противоправной схемы.

Только за три года в результате применения указанной схемы бюджет недополучил более 2 млн рублей налогов.

В настоящее время устанавливается сумма причиненного ущерба за весь период осуществления противоправной деятельности. В отношении 10 граждан УСК по Гомельской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.243 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В ходе проведения неотложных и других процессуальных следственных действий изъяты наличные денежные средства, а также наложен арест на имущество подозреваемых, в том числе объекты недвижимости и транспортные средства.