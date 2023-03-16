ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.03.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В ГОМЕЛЕ НЕДОПЛАТИЛО В БЮДЖЕТ БОЛЕЕ ДВУХ МЛН РУБЛЕЙ НАЛОГОВ


17:26 16.03.2023

Органами финансовых расследований Комитета госконтроля пресечена незаконная деятельность должностных лиц частного коммерческого предприятия Гомеля, связанная с уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, коммерсанты разработали схему по уходу от уплаты налогов, которая позволила им жить «на широкую ногу», обеспечить себя элитным жильем и дорогостоящими автомобилями премиум класса за счет средств, получаемых от государственного предприятия.

Установлено, что коммерческое общество выполняло на крупном промышленном предприятии комплекс работ гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков, а также работ по ремонту резервуаров. Для их выполнения использовалась принадлежащая коммерческой компании различная спецтехника.

При этом для незаконной минимизации уплаты налогов должностные лица коммерческого общества организовали заключение фиктивных договоров аренды техники с подконтрольными индивидуальными предпринимателями, применяющими упрощенную систему налогообложения. В качестве индивидуальных предпринимателей были зарегистрированы бывший учредитель общества и его родственники, которым по номинальным договорам частично была передана спецтехника общества. Это позволило коммерсантам занижать суммы налогов.

Впоследствии деньги, поступавшие за аренду техники, через расчетные счета этих же предпринимателей обналичивалась и использовались для личных целей участников противоправной схемы.

Только за три года в результате применения указанной схемы бюджет недополучил более 2 млн рублей налогов.

В настоящее время устанавливается сумма причиненного ущерба за весь период осуществления противоправной деятельности. В отношении 10 граждан УСК по Гомельской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.243 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В ходе проведения неотложных и других процессуальных следственных действий изъяты наличные денежные средства, а также наложен арест на имущество подозреваемых, в том числе объекты недвижимости и транспортные средства.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.03.2023
валюта курс
EUR 3.0267
USD 2.8348
RUB 3.7605
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.03.2023
валюта курс +/-
EUR 3.0500 +0.0014
USD 2.8487 +0.0139
RUB 3.7511 -0.0094
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0120 3.0230
USD 2.8410 2.8450
RUB 2.8000 3.7650
подробнее

Конвертация в банках
на 16.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0580 1.0629
EUR/RUB 80.0000 106.1000
USD/RUB 75.4000 99.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте