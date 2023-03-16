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ЭКОНОМИКА РБ


ВЫСТАВКА «БЕЛАРУСЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ» ОТКРЫЛАСЬ В ГРОДНО


16:19 16.03.2023

Масштабная республиканская выставка «Беларусь интеллектуальная» стартовала в Гродно 16 марта и продлится до 19 марта включительно.

Интеллектуальное событие проходит в Легкоатлетическом манеже стадиона «Неман».

На выставке свои достижения и разработки демонстрируют ученые Национальной академии наук Беларуси, представители университетов, научно-исследовательских государственных и частных организаций страны, технопарков, а также энергетики региона.

Экспозиция организована кластерами. Можно будет познакомиться с разработками и проектами в сфере искусственного интеллекта, IT-технологий, робототехники, индустрии 4.0, инновационного приборостроения, военной науки, агропромышленного комплекса, биотехнологий, экологии, природопользования, фармтехнологий и медицины, пространства молодежных инициатив и социо-гуманитарных наук.

Как подчеркивают организаторы, экспозиция «Беларусь интеллектуальная» задает общий тренд на непрерывное развитие белорусской науки, интенсивное взаимодействие науки, образования и производства, наращивание внедрения научных достижений в реальный сектор и социокультурную сферу, позитивное влияние на качество жизни и благосостояние белорусского народа.
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