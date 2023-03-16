В феврале 2023 года была проведена плановая проверка ГУО «Университет НАН Беларуси» государственным учреждением «Национальное агентство по обеспечению качества образования» на соответствие виду «Университет».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАР Беларуси, на основании результатов проверки Департаментом контроля качества образования Министерства образования принято решение об аккредитации (соответствии) Университета НАН Беларуси требованиям образовательных стандартов, учебно-программной документации, содержания соответствия качества образования, кадрового состава и материально-технической базы учреждения согласно законодательству Республики Беларусь об образовании.

По итогам аккредитации и полученному сертификату № 0013272 Университет НАН Беларуси с 9 марта 2023 года юридически закрепил за собой статус университета.