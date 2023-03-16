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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 1,6%
15:16 16.03.2023
Индекс цен производителей промышленной продукции в Брестской области в феврале 2023 г. по сравнению с январем 2023 г. составил 100,5%, по сравнению с декабрем 2022 г. – 101,6%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 99,8% и 100,04% соответственно, промежуточные товары – 102,5% и 103,6%, потребительские товары – 100,3% и 101,6% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Брестской области в феврале 2023 г. по сравнению с январем 2023 г. составил 99,9%, по сравнению с декабрем 2022 г. – 98,9%, в том числе в растениеводстве – 100,5% и 100,6% соответственно, животноводстве – 99,8% и 98,6%.
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