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ЭКОНОМИКА РБ
ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ ОБСУЖДАЮТ ЭКОНОМИЮ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
14:23 16.03.2023
Лукашенко собрал чиновников на совещание по вопросам экономии бюджетных средств.
"Тема сегодняшнего разговора - экономия бюджетных средств. И не только бюджетных. Когда мы порой экономим бюджетные средства, то появляются, как в советские времена их называли, некие подснежники. То мы людей где-то держим на производстве, а они работают на бюджетные организации. То мы используем транспорт небюджетных организаций и используем этот транспорт для решения вопросов бюджетного характера. Ну а точнее, никакие вопросы не решаются в бюджетном плане, а начальники требуют автомобили с подчиненных предприятий государственной и частной формы собственности, чтобы решать какие-то личные вопросы. Это по той информации, которую я получаю в последнее время", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
Он еще раз подчеркнул, что речь идет об экономии средств.
"Конечно же, прежде всего бюджетных средств. Их нужно направлять туда, куда надо. Это деньги народные. Предприятия их платят, и люди подоходный налог платят. Это народные деньги. И эти деньги должны использоваться на нужды наших людей", - заявил Лукашенко.
В числе участников совещания председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов, заместитель премьер-министра Петр Пархомчик, глава Минской области Александр Турчин и министр финансов Юрий Селиверстов.
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