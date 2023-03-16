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ЭКОНОМИКА РБ


ОАО «КРИЧЕВЦЕМЕНТНОШИФЕР» В 2022 ГОДУ ВЛОЖИЛО В МОДЕРНИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА 9,3 МЛН РУБЛЕЙ


13:57 16.03.2023

ОАО «Кричевцементношифер» в 2022 году вложило в модернизацию производства 9,3 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белорусской цементной компании, темп роста инвестиций в техперевооружение производства к 2021 году составил 150,9%.

При этом значительный шаг вперед в этом направлении сделало как само головное предприятие, так и его филиалы.

В частности, на головном предприятии были проведены техническая модернизация рукавного фильтра на источнике выбросов № 0023, монтаж весоизмерительного оборудования, модернизация кровли здания электрощитовой отделения охлаждения клинкера, отделения помола угля, центральной лаборатории и ЦПУ. Также приобретены 15 универсальных платформ для доставки сырья и материалов железнодорожным транспортом, гусеничный экскаватор для работы в карьере.

Что касается филиалов, то, например, для «Молодечножелезобетона» закуплено оборудование для модернизации линии по производству плит типа 2ПТМ, чтобы удовлетворить имеющийся спрос на внешнем рынке.

В 2023 году запланировано вложить 21,9 млн рублей инвестиций в основной капитал за счет собственных средств.
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