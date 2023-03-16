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ЭКОНОМИКА РБ
В СЕЛЬХОЗХОЗЯЙСТВЕ ВОЛОЖИНСКОГО РАЙОНА ВЫЯВЛЕН РЯД ГРУБЫХ НАРУШЕНИЙ СОДЕРЖАНИЯ СКОТА
13:17 16.03.2023
Руководители комитетов госконтроля Минской и Гродненской областей совместно проинспектировали сельхозпредприятия Воложинского района.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, изучалась ситуация в хозяйстве, закрепленном за председателем Воложинского райисполкома.
В ходе мониторинга был выявлен ряд грубых нарушений ветеринарных и санитарных правил содержания животных, включая необеспечение надлежащего учета скота, отсутствие контроля за качеством кормов, выпойкой телят молозивом и др. Данные факторы приводят к снижению продуктивности и негативным образом сказываются на сохранности животных.
На эти недостатки было указано руководителю сельхозпредприятия, заведующей молочно-товарной фермой, работникам хозяйства.
Информация о выявленных нарушениях будет направлена руководству региона для принятия безотлагательных мер по наведению порядка.
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