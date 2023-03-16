Руководители комитетов госконтроля Минской и Гродненской областей совместно проинспектировали сельхозпредприятия Воложинского района.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, изучалась ситуация в хозяйстве, закрепленном за председателем Воложинского райисполкома.

В ходе мониторинга был выявлен ряд грубых нарушений ветеринарных и санитарных правил содержания животных, включая необеспечение надлежащего учета скота, отсутствие контроля за качеством кормов, выпойкой телят молозивом и др. Данные факторы приводят к снижению продуктивности и негативным образом сказываются на сохранности животных.

На эти недостатки было указано руководителю сельхозпредприятия, заведующей молочно-товарной фермой, работникам хозяйства.

Информация о выявленных нарушениях будет направлена руководству региона для принятия безотлагательных мер по наведению порядка.