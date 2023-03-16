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ЭКОНОМИКА РБ


МИНЭКОНОМИКИ ОПУБЛИКОВАЛО НОВОЕ «КОРОБОЧНОЕ РЕШЕНИЕ» ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СОБСТВЕННОГО ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА


12:38 16.03.2023

Минэкономики завершает серию информационных сообщений о разработке в рамках совместного с ПРООН проекта «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь», финансируемого ЕС, типовых «коробочных решений» для открытия и развития своего дела в Беларуси.

Как сообщает ведомство, опубликована информация о последнем, двадцатом, коробочном решении «Интернет-магазин».

В современном мире продажи переходят в онлайн, а торговые площадки – в интернет. Для создания своего интернет-магазина не нужны глубокие знания в разработке. Достаточно взять готовый шаблон, наполнить товарами и начать продавать. Но чтобы преуспеть, следует определить, к какой сфере будет относиться интернет-магазин и что планируется продавать. После этого необходимо изучить своих конкурентов и их ценовую политику. Дополнительным конкурентным преимуществом станет возможность использования покупателями платежных сервисов для расчетов онлайн.

Предлагаемые решения разработаны предпринимателями, имеющими практический опыт в создании и развитии подобного дела. Благодаря их рекомендациям можно правильно внедрить различные бизнес-модели, подготовить юридическую и бухгалтерскую основу для открытия и ведения своего дела, грамотно провести анализ работы конкурентов и маркетинговую кампанию, повысить эффективность своей деятельности.

Представленное «коробочное решение» традиционно состоит из четырех тематических блоков: «Бизнес-моделирование», «Юриспруденция», «Финансовая модель» и «Маркетинг», касающихся основных вопросов грамотного запуска и развития собственного дела.

Скачать и использовать его для открытия своего бизнеса можно здесь.
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