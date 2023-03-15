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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 2,9%
12:04 16.03.2023
В январе-феврале 2023 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 3008,1 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем-февралем 2022 г. в сопоставимых ценах на 2,9%.
Как сообщает Национальный статкомитет, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 2952,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 3,2% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.
В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 294,3 тыс. тонн, что на 3,8% больше, чем в январе-феврале 2022 г., молока – 1279,2 тыс. тонн (на 3,6% больше).
В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 285,4 тыс. тонн и по сравнению с январем-февралем 2022 г. увеличилось на 4,3%, молока произведено 1260,9 тыс. тонн (на 3,8% больше).
На 1 марта 2023 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,2 млн голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,4 млн голов. Численность свиней составила 2,3 млн голов.
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