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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОДТОВАРЫ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ПОДОРОЖАЛИ НА 2,2%
11:32 16.03.2023
В Брестской области индекс цен на продовольственные товары в феврале 2022 г. по сравнению с январем 2022 г. составил 101,2%, с декабрем 2021 г. – 102,2%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за февраль 2023 года к уровню февраля 2022 года цены увеличились на 13,5%. В январе-феврале текущего года рост цен на продтовары к уровню января-февраля 2022 года составил 13,8%.
Непродовольственные товары в феврале подорожали по сравнению с январем на 0,1%, декабрем 2022 года - на 0,04%. За февраль 2023 года цены на непродовольственные товары по сравнению с февралем 2022 года увеличились на 13,4%. В январе-феврале 2023 года цены выросли на 13,6% к уровню января-февраля 2022 года.
Цены на услуги в феврале 2023 года выросли по сравнению с январем на 2,6%, с начала года - на 3,3%. За февраль 2023 года к уровню февраля 2022 года цены на услуги повысились на 7,4%. В яваре-феврале текущего года к уровню соответствующего периода 2022 года услуги подорожали на 8%.
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