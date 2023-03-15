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ЭКОНОМИКА РБ
В МАРТ НАПОМНИЛИ О НОВЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К КАССОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
10:59 16.03.2023
Министерство по налогам и сборам совместно с Государственным комитетом по стандартизации Беларуси разработали и утвердили план мероприятий по внедрению новых требований к кассовому оборудованию по выводу из оборота маркированных товаров. Об этом напомнило Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
В частности, постановлением № 114/6 с 1 июля 2025 года для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих продажу товаров, подлежащих маркировке, вводится обязанность использовать кассовые аппараты с установленным СКНО и программные кассы, обеспечивающие:
считывание кода маркировки и уникальной последовательности символов в машиночитаемой форме, представленной в виде двумерного штрихового кода DataMatrix, включающей в себя переменную информацию, в том числе серию и номер унифицированного контрольного знака, нанесенных на каждую единицу товара, подлежащего маркировке;
дифференцированный учет данных о реализуемых товарах, предусмотренный пунктом 10 Положения об использовании кассового и иного оборудования при приеме средств платежа, утвержденного постановлением Совета министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь №924/16 от 6 июля 2011 г;
передачу информации о коде маркировки или уникальной последовательности символов в машиночитаемой форме, представленной в виде двумерного штрихового кода DataMatrix, включающей в себя переменную информацию, в том числе серию и номер унифицированного контрольного знака, в СККО.
Постановлением Министерства по налогам и сборам и Государственного комитета по стандартизации Беларуси № 29/99 «О требованиях к кассовым суммирующим аппаратам, в том числе совмещенным с таксометрами, билетопечатающим машинам» от 14 октября 2022 года установлены требования к кассовым суммирующим аппаратам.
В МАРТ просят субъектов торговли, использующих кассовые аппараты, обеспечить своевременную доработку или приобретение кассовых аппаратов, соответствующих новым требованиям.
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