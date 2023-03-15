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ЭКОНОМИКА РБ


СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ПРОИЗВОДСТВА ОАО «ГРОДНЕНСКИЙ СТЕКЛОЗАВОД» ВЫШЛО НА ФИНАЛЬНУЮ СТАДИЮ


10:49 16.03.2023

Строительство новой производственной площадки резидента СЭЗ «Гродноинвест» ОАО «Гродненский стеклозавод» в индустриальном парке в районе Аульс города Гродно находится на финальной стадии.

Как сообщает сайт СЭЗ «Гродноинвест», в январе 2023 года состоялся розжиг стекловаренной печи мощностью 220 тонн съема стекломассы в сутки, начался процесс отладки оборудования и промышленных испытаний производственных линий.

Строительство нового стекольного завода стартовало весной 2021 года. В основу организации нового производства были положены решения максимальной механизации и автоматизации технологических процессов. Благодаря современным подходам и инновационному оборудованию новый завод сможет производить широкий спектр стеклянной тары малых размеров с высокой производительностью.

В процессе производства будет использована новая для Беларуси технология трехкапельного режима работы, интегрирована технология изготовления облегченной тары способом NNPB. Инновационные подходы позволят производить более легкие стеклоизделия, не теряя потребительские свойства.

Новое производство будет запущено во второй половине 2023 года и позволит удовлетворить всевозрастающий внутренний спрос на качественную и экологически чистую упаковку, развивать промышленный потенциал региона и страны в целом, нарастить экспортные поставки.

Резиденты СЭЗ «Гродноинвест» активно реализовывают новые проекты. Компания с австрийским капиталом ООО «ЭйчЭс Белакон» завершает строительство в Свислочи комплекса по глубокой переработке древесины. Еще один резидент, ООО «Кронес-Гродно», организует многопрофильное производство мебели и изделий из древесины. Финалист республиканского конкурса инновационных проектов ООО «Баринпак» в кратчайшие сроки наладил выпуск экологической упаковки из древесно-волокнистых плит высокой плотности.
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