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ЭКОНОМИКА РБ
КГК С 16 МАРТА БУДЕТ ПРИНИМАТЬ НА КОРОТКИЙ НОМЕР СООБЩЕНИЯ О НАРУШЕНИЯХ ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
09:41 16.03.2023
Комитет государственного контроля открывает с 16 по 22 марта (в рабочие дни) короткий номер 191, на который будут приниматься сообщения о нарушениях природоохранного законодательства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, граждане могут сообщить о загрязнении окружающей среды, в том числе о свалках отходов, самовольной разработке карьеров, сбросе сточных вод и других фактах.
Также принимается информация о состоянии территорий животноводческих ферм, лесных земель, полигонов и закрытых мини-полигонов ТКО, промышленных и внутрихозяйственных карьеров.
Обратиться на короткий номер 191 можно с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.
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