Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси (доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в январе 2023 г. составили 99,1% к уровню января 2022 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 62,9%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,1%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 23,8%, доходы от собственности и прочие доходы – 5,2%.