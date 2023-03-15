|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.03.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ 2023 ГОДА ПРОСЕЛИ НА 0,9%
09:10 16.03.2023
Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси (доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в январе 2023 г. составили 99,1% к уровню января 2022 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 62,9%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,1%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 23,8%, доходы от собственности и прочие доходы – 5,2%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.03.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 15.03.2023
Курсы в банках
на 16.03.2023
Конвертация в банках
на 16.03.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте