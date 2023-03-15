Индекс цен производителей промышленной продукции в Минской области в феврале 2023 г. по сравнению с январем 2023 г. составил 100,3%, с декабрем 2022 г. – 100,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,4% и 100,5% соответственно, промежуточные товары – 99,1% и 99,5%, потребительские товары – 100,3% и 100,6% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Минской области в феврале 2023 г. по сравнению с январем 2023 г. составил 100,5%, с декабрем 2022 г. – 99,5%, в том числе в растениеводстве – 101,2% и 100,2% соответственно, животноводстве –100,2% и 99,4% соответственно.