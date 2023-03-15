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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКЕ 30 МАРТА ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОПРОСАМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛОГИСТИКИ


17:56 15.03.2023

30 марта 2023 года в Минске пройдет Международная конференция по вопросам железнодорожной логистики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в 2023 году в условиях геополитической турбулентности и нестабильности традиционных логистических цепочек транспортировки особенно актуальными остаются многовекторность, диверсификация рынков сбыта продукции белорусских предприятий и, соответственно, поиск и развитие новых транспортно-логистических маршрутов доставки железнодорожным транспортом.

Участие в международной транспортно-логистической конференции в Минске примет руководство железных дорог Беларуси, России, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, а также представители ведущих логистических и экспедиторских компаний «пространства 1520», руководители крупнейших белорусских предприятий машиностроения, строительной отрасли, химической, пищевой промышленности, лесного и сельского хозяйства.

В ходе встречи участники обсудят перспективы грузовых железнодорожных перевозок в рамках международных транспортных коридоров «Запад-Восток» и «Север-Юг», новые направления повышения транспортного и транзитного потенциала железных дорог, важность сопряжения развития инфраструктуры железных дорог с планами компаний-экспортеров, обменяются передовыми практиками организации перевозок в условиях глобальной трансформации логистики.

Также важными темами станет эффективное партнерство железных дорог, перевозчиков, операторов и компаний-экспортеров, пути реализации мультимодальных перевозок в современных условиях, синергия железнодорожной и портовой логистики, актуальные механизмы и практики формирования конкурентного логистического продукта.

Международная конференция организована Белорусской железной дорогой при поддержке Министерства транспорта и коммуникаций.
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