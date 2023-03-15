ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.03.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


УРОВЕНЬ ГАЗИФИКАЦИИ КВАРТИР ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ В БЕЛАРУСИ ПРЕВЫСИЛ 83%


17:47 15.03.2023

Уровень газификации квартир природным газом в Беларуси превысил 83%. Об этом рассказал начальник управления капитального строительства государственного производственного объединения «Белтопгаз» Сергей Кудрявец.

По его словам, по данному показателю наша страна занимает лидирующие позиции на постсоветском пространстве.

«Уровень газификации природным газом жилищного фонда на сегодня составляет более 83%, это свыше 3 млн квартир, в сельской местности – почти 50%», - отметил он.

Существенно вырос уровень газификации агрогородков, в настоящее время этот показатель достигает 70%.

Общая протяженность газовых сетей в стране превышает 66,5 тыс. км.

«В 2023 году в Беларуси планируется построить не менее 200 км подводящих газопроводов и подать природный газ в более 50 населенных пунктов», - добавил он.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.03.2023
валюта курс
EUR 3.0299
USD 2.8288
RUB 3.7643
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.03.2023
валюта курс +/-
EUR 3.0486 +0.0186
USD 2.8348 +0.006
RUB 3.7605 -0.0038
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0210 3.0280
USD 2.8220 2.8280
RUB 2.8000 3.7700
подробнее

Конвертация в банках
на 15.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0690 1.0730
EUR/RUB 80.0000 106.2000
USD/RUB 74.7000 99.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте