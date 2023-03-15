Уровень газификации квартир природным газом в Беларуси превысил 83%. Об этом рассказал начальник управления капитального строительства государственного производственного объединения «Белтопгаз» Сергей Кудрявец.

По его словам, по данному показателю наша страна занимает лидирующие позиции на постсоветском пространстве.

«Уровень газификации природным газом жилищного фонда на сегодня составляет более 83%, это свыше 3 млн квартир, в сельской местности – почти 50%», - отметил он.

Существенно вырос уровень газификации агрогородков, в настоящее время этот показатель достигает 70%.

Общая протяженность газовых сетей в стране превышает 66,5 тыс. км.

«В 2023 году в Беларуси планируется построить не менее 200 км подводящих газопроводов и подать природный газ в более 50 населенных пунктов», - добавил он.