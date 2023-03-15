ЭКОНОМИКА РБ

В МИНЗДРАВЕ БЕЛАРУСИ ОЖИДАЮТ, ЧТО 2023 ГОД СТАНЕТ ГОДОМ "ПРОРЫВНЫХ МЕДИКАМЕНТОВ"

17:40 15.03.2023 Планируется, что 2023 год станет годом "прорывных медикаментов". Об этом заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. «Особую надежду мы возлагаем на работу с нашими партнерами по внедрению новых препаратов. Это и Российская Федерация, и Китай, и другие страны. Сейчас мы вернулись из Китая, где много контрактов подписано, в том числе по поставкам субстанций. Это приведет и к снижению стоимости медикаментов, и к более широкому спектру», - заявил он.