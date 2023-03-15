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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНЗДРАВЕ БЕЛАРУСИ ОЖИДАЮТ, ЧТО 2023 ГОД СТАНЕТ ГОДОМ "ПРОРЫВНЫХ МЕДИКАМЕНТОВ"
17:40 15.03.2023
Планируется, что 2023 год станет годом "прорывных медикаментов". Об этом заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.
«Особую надежду мы возлагаем на работу с нашими партнерами по внедрению новых препаратов. Это и Российская Федерация, и Китай, и другие страны. Сейчас мы вернулись из Китая, где много контрактов подписано, в том числе по поставкам субстанций. Это приведет и к снижению стоимости медикаментов, и к более широкому спектру», - заявил он.
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