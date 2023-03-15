|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.03.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В БАРАНОВИЧАХ ПОГАШЕНА ПРОСРОЧЕННАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД КОММУНАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
17:12 15.03.2023
Барановичская межрайонная прокуратура установила, что на одном из городских предприятий коммунальной формы собственности, осуществляющем деятельность по сдаче в наем государственного недвижимого имущества, в 2022 году допущен рост просроченной дебиторской задолженности по договорам аренды на 75% в сравнении с 2021 годом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре Беларуси, проверка показала, что причинами тому стала ненадлежащая работа должностных лиц предприятия с дебиторами: меры по взысканию задолженности в принудительном порядке не принимались, а претензионно-исковая работа вовсе не велась.
В итоге дебиторы несколько лет не платили арендную плату. При этом со стороны руководителя коммунального предприятия не только отсутствовал контроль за работой в указанном направлении, но и оказывалось предпочтение субъектам хозяйствования частной формы собственности. И при заключении договоров аренды на новый срок для частных фирм в нарушение законодательства занижался размер арендной платы, что влекло причинение предприятию ущерба.
По выявленным фактам в адрес Барановичского горисполкома внесено представление, которое рассмотрено с участием Барановичского межрайонного прокурора на заседании горисполкома. Ущерб, причиненный предприятию возмещен в полном объеме, а руководитель коммунального предприятия за допущенные нарушения освобожден от занимаемой должности.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.03.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 15.03.2023
Курсы в банках
на 15.03.2023
Конвертация в банках
на 15.03.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте