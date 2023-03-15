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ЭКОНОМИКА РБ
ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ БЕЛАРУСИ ШАГНУЛИ ДАЛЕКО ВПЕРЕД - МНЕНИЕ
16:50 15.03.2023
Технологии в строительной отрасли Беларуси шагнули далеко вперед. Такое мнение на открытии Международной архитектурно-строительной выставки BUDEXPO-2023 высказал первый заместитель министра архитектуры и строительства.
«Достижения в строительной отрасли страны за последние годы шагнули далеко вперед. Сегодня нам есть чем гордиться, что обсуждать и показывать. Но цель мероприятия – не только остановиться на достижениях, но в том числе и заложить новые инновационные технологии, новое видение, новые направление и новые материалы на ближайшую перспективу, на три-пять лет вперед. Сегодня есть хороший фундамент для развития строительной отрасли, который поддерживается правительством. Инновационные технологии, цифра – это то, на что сегодня мы делаем ставку», - сказал чиновник.
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