ЭКОНОМИКА РБ

БОЛЕЕ 1 МЛН ЧЕЛОВЕК БЫЛО ЗАНЯТО В ЭКОНОМИКЕ СТОЛИЦЫ В ЯНВАРЕ 2023 ГОДА

16:08 15.03.2023 В экономике Минска в январе 2023 года было занято 1029,3 тыс. человек. Об этом сообщило Главное статистическое управление столицы.