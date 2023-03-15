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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 1 МЛН ЧЕЛОВЕК БЫЛО ЗАНЯТО В ЭКОНОМИКЕ СТОЛИЦЫ В ЯНВАРЕ 2023 ГОДА
16:08 15.03.2023
В экономике Минска в январе 2023 года было занято 1029,3 тыс. человек. Об этом сообщило Главное статистическое управление столицы.
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