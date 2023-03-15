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ЭКОНОМИКА РБ
В СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯХ БЕЛАРУСИ ПРОДОЛЖАЮТ СКРЫВАТЬ ФАКТЫ ПАДЕЖА СКОТА
15:54 15.03.2023
В сельхозорганизациях Беларуси продолжают скрывать факты падежа скота.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, в этот раз незаконная деятельность должностных лиц одного из сельскохозяйственных предприятий, специализирующихся на выращивании крупного рогатого скота, пресечена работниками Жлобинского межрайонного отдела финансовых расследований.
В ходе проверки было установлено, что с целью сокрытия падежа крупного рогатого скота исполняющий обязанности директора предприятия в 2019-2022 годах составлял подложные акты на выбытие животных вследствие их убоя. Одновременно оформлялись фиктивные документы на выдачу мяса павших животных работникам предприятия с удержанием без ведома последних денежных средств из их заработной платы.
В результате были искажены данные госстатотчетности о непроизводительном выбытии 28 голов крупного рогатого скота, а также причинен ущерб работникам предприятия.
По фактам злоупотребления служебными полномочиями в отношении исполняющего обязанности директора сельхозпредприятия возбуждено уголовное дело.
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