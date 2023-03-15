В 2022 году в Могилевской области действовало 63 гостиницы и аналогичных средств размещения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, их услугами воспользовалось 153,3 тыс. человек, из них 125,1 тыс. человек – граждан Беларуси.

В 2022 году 50 санаторно-курортных, оздоровительных организаций и других специализированных средств размещения обслужили 46,5 тыс. человек, из них 41,4 тыс. человек – граждан Беларуси.

По данным Министерства по налогам и сборам, в 2022 году число субъектов агроэкотуризма составило 224 единицы, их услугами воспользовалось 62,9 тыс. человек, из них 60,7 тыс. человек – граждан Беларуси.