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ЭКОНОМИКА РБ
УСЛУГАМИ ГОСТИНИЦ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ ВОСПОЛЬЗОВАЛОСЬ 153,3 ТЫС. ЧЕЛОВЕК
14:36 15.03.2023
В 2022 году в Могилевской области действовало 63 гостиницы и аналогичных средств размещения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, их услугами воспользовалось 153,3 тыс. человек, из них 125,1 тыс. человек – граждан Беларуси.
В 2022 году 50 санаторно-курортных, оздоровительных организаций и других специализированных средств размещения обслужили 46,5 тыс. человек, из них 41,4 тыс. человек – граждан Беларуси.
По данным Министерства по налогам и сборам, в 2022 году число субъектов агроэкотуризма составило 224 единицы, их услугами воспользовалось 62,9 тыс. человек, из них 60,7 тыс. человек – граждан Беларуси.
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