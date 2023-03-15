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ЭКОНОМИКА РБ
МУСОРОСЖИГАЮЩИЙ ЗАВОД В МИНСКЕ СТРОИТЬ ПЕРЕДУМАЛИ
14:25 15.03.2023
В Национальную стратегию по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами был включен модуль по строительству в Минске мусоросжигающего завода, однако по результатам проработки возможности реализации этого объекта принято решение от него отказаться. Об этом журналистам рассказал заместитель директора ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Артем Шкрыль.
«Уже сейчас идет проектирование объекта по сортировке и использованию отходов вблизи полигона «Тростенецкий». Он должен появиться к 2025 г. Мощность — 600 тыс. т отходов в год. Планируется, что здесь будет осуществляться сортировка всех коммунальных отходов, образующихся в городе, отбор вторичных материальных ресурсов, компостирование органической части и производство РДФ-топлива, которое впоследствии будет направляться на цементные заводы», - сказал А. Шкрыль, которого цитирует агентство «Минск-Новости».
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