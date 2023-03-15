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ЭКОНОМИКА РБ
ОЧЕРЕДНУЮ СХЕМУ УХОДА ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ВЫЯВИЛИ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ
14:11 15.03.2023
Инспекция МНС Брестской области в ходе внеплановой проверки выявила схему, указывающую на снижение совокупной налоговой нагрузки субъекта путем регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей взаимозависимых лиц с осуществлением аналогичного вида деятельности.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, анализ изученных в ходе проверки документов свидетельствовал о том, что финансово-хозяйственная деятельность коммерческой организации осуществлялась в рамках не одного юридического лица, а с использованием реквизитов индивидуальных предпринимателей, применяющих особый режим налогообложения – УСН без уплаты НДС.
В результате налоговым органом собраны доказательства, подтверждающие, что строительно-монтажные работы частного предприятия фактически выполнялись самостоятельно, а документально оформлялись через индивидуальных предпринимателей, которые деятельность не осуществляли. Денежные средства, перечисленные на их расчетные счета, снимались как личный доход и использовались на личные нужды учредителя и директора организации.
По результатам корректировки налоговой базы подлежащих уплате налогов в соответствии с нормами статьи 33 Налогового кодекса Республики Беларусь дополнительно предъявлено к уплате в бюджет налогов в сумме 405,7 тыс. рублей.
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