Инспекция МНС Брестской области в ходе внеплановой проверки выявила схему, указывающую на снижение совокупной налоговой нагрузки субъекта путем регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей взаимозависимых лиц с осуществлением аналогичного вида деятельности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, анализ изученных в ходе проверки документов свидетельствовал о том, что финансово-хозяйственная деятельность коммерческой организации осуществлялась в рамках не одного юридического лица, а с использованием реквизитов индивидуальных предпринимателей, применяющих особый режим налогообложения – УСН без уплаты НДС.

В результате налоговым органом собраны доказательства, подтверждающие, что строительно-монтажные работы частного предприятия фактически выполнялись самостоятельно, а документально оформлялись через индивидуальных предпринимателей, которые деятельность не осуществляли. Денежные средства, перечисленные на их расчетные счета, снимались как личный доход и использовались на личные нужды учредителя и директора организации.

По результатам корректировки налоговой базы подлежащих уплате налогов в соответствии с нормами статьи 33 Налогового кодекса Республики Беларусь дополнительно предъявлено к уплате в бюджет налогов в сумме 405,7 тыс. рублей.