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ЭКОНОМИКА РБ


ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 1,7%


13:29 15.03.2023

Потребительские цены в Минской области в феврале 2023 года выросли по сравнению с январем на 0,8%, декабрем 2022 года - на 1,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за февраль 2023 года потребительские цены выросли на 13,4% по сравнению с февралем 2022 года. В январе-феврале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены подскочили на 13,5%.

Продовольственные товары в феврале 2023 года подорожали по сравнению с январем на 1,1%, декабрем 2022 года - на 2,5%. Годовой рост цен в феврале 2023 года составил 14,4%. За январь-февраль 2023 года цены на продтовары повысились на 14,5% к уровню января-февраля 2022 года.

Непродовольственные товары в феврале 2023 года подорожали по сравнению с январем на 0,5%, декабрем 2022 года - на 0,6%. При этом за февраль 2023 года к уровню февраля 2022 года цены подскочили на 12,1%. В январе-феврале текущего года непродовольственные товары подорожали по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 12,1%.

Цены на услуги в феврале 2023 года увеличились по сравнению с январем на 2,9%, с декабрем 2022 года - на 3,8%. В феврале 2023 года услуги подорожали по сравнению с февралем 2022 года на 6,5%. За январь-февраль 2023 года стоимость услуг выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,9%.
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