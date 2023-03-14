Новая система вознаграждения повысит мотивацию антикризисных управляющих. Об этом заявил 14 марта директор Департамента по санации и банкротству Юрий Тараканов.

По его словам, одной из основных целей принятия закона «Об урегулировании неплатежеспособности» является рост числа успешных санаций, а также реализаций неэффективно используемого имущества предприятий с сохранением бизнеса. Это, в свою очередь, требует высокой результативности процедур восстановления платежеспособности предприятий, «управляемой» ликвидации и удовлетворения требований кредиторов. Следовательно, необходим действенный механизм мотивации антикризисных управляющих максимально эффективно выполнять эти задачи.

Для выработки единых подходов к стимулированию управляющих Департамент по санации и банкротству инициировал рабочую встречу, на которой обсуждался проект постановления правительства, устанавливающий новую систему вознаграждения «кризис-менеджеров». Наряду с сотрудниками Департамента в мероприятии участвовали представители Верховного суда, объединений управляющих и системных кредиторов (МНС, ФСЗН, Беларусбанка).

В ходе дискуссии была выработана согласованная позиция по данному вопросу. Ежемесячное вознаграждение предлагается выплачивать в зависимости от осуществления текущих платежей в ФСЗН (в силу их особой социальной значимости), а размер итогового будет корректироваться с учетом полноты и своевременности выполнения планов санации и ликвидации.

«Предложенная нами система вознаграждения позволит привлечь в сферу урегулирования неплатежеспособности наиболее квалифицированных специалистов, повысит их материальную заинтересованность в конечном результате, гарантирует управляющим, добросовестно исполняющих свои обязанности, получение достойного вознаграждения. При этом госорганы и кредиторы смогут осуществлять контроль за действиями управляющего, влияющими на размер вознаграждения», – резюмировал Юрий Тараканов, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.