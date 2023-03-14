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ЭКОНОМИКА РБ


ТУРИСТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ ОСУЩЕСТВЛЯЛИ 83 ОРГАНИЗАЦИИ


11:38 15.03.2023

На конец 2022 года в Могилевской области туристическую деятельность осуществляло 83 организации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, их услугами воспользовалось 102,9 тыс. организованных туристов и экскурсантов, в том числе 18,4 тыс. туристов и 84,5 тыс. экскурсантов.

В 2022 году 86,6 тыс. граждан Беларуси путешествовали по турам в пределах страны, при этом в однодневных туристических поездках (экскурсиях) побывало 81,9 тыс. человек.

В 2022 году численность организованных туристов и экскурсантов – граждан Беларуси, выехавших за границу и обслуженных туристическими организациями Могилевской области, составила 13,5 тыс. человек. Численность организованных иностранных туристов и экскурсантов, посетивших Беларусь и обслуженных туристическими организациями области – 2,7 тыс. человек.

Средняя продолжительность пребывания за границей гражданина Беларуси в 2022 году составила 9 дней, иностранного туриста в Республике Беларусь – 3 дня.
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