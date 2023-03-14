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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСПОГРАНКОМИТЕТ БЕЛАРУСИ ФИКСИРУЕТ СКОПЛЕНИЕ ГРУЗОВИКОВ НА ВЪЕЗД В ЛИТВУ И ПОЛЬШУ
11:17 15.03.2023
Скопление грузового транспорта фиксируется на въезд в Литву и Польшу. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
«Грузовой транспорт въезжал в Евросоюз с задержками через литовские пункты пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог»), «Шальчининкай» («Бенякони») и польский — «Кукурыки» («Козловичи»). Контрольные службы Литвы пропустили на свою территорию в среднем 45% фур от нормы, Польши — 53%», - говорится в сообщении.
Скопление легкового транспорта фиксировалось перед польским пунктом пропуска «Тересполь» («Брест») и литовским «Райгардас» («Привалка»). За сутки по данным маршрутам в ЕС проследовало всего 29% и 68% авто от нормы соответственно.
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