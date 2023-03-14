За январь 2023 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Беларуси (без банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 9,6%, рентабельность продаж – 7,7%.

Как сообщает Национальный статкомитет, дебиторская задолженность на 1 февраля 2023 г. составила 60,1 млрд рублей, в том числе просроченная – 8,3 млрд рублей, или 13,8% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 февраля 2023 г. составила 66,5 млрд рублей, в том числе просроченная – 8,6 млрд рублей, или 12,9% от общего объема кредиторской задолженности.